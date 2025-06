O triste, mas merecido fim da carreira política de Zambell

Para sempre Carla Zambelli será lembrada como a deputada federal de extrema-direita que correu de pistola na mão no centro da cidade de São Paulo para render um homem com o qual se desentendeu na véspera do segundo turno da eleição presidencial de 2022. A ela, Jair Bolsonaro atribui, com ou sem razão, sua derrota para Lula por uma diferença minúscula de votos.

Agora, Zambelli faz uso da cidadania italiana para escapar de ser extraditada ao Brasil, onde foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por violar o sistema de informática do Conselho Nacional de Justiça. Seu nome, em breve, entrará, se já não entrou, na lista dos procurados pela Interpol, Organização Internacional de Polícia Criminal que caça bandidos.

Ela nasceu em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Nunca morou na Itália, sequer estudou lá, mas uma vez que ponha os pés em território italiano, imagina-se intocável,como faz questão de repetir: “Como cidadã italiana, eu sou intocável na Itália, não há o que ele possa fazer para me extraditar de um país onde eu sou cidadã”. Ele, no caso, é o ministro Alexandre de Moraes.

Zambelli dá mais um passo em falso, como tantos outros que já deu. Diferentemente da brasileira em se tratando de cidadãos natos, a Constituição italiana não veda a extradição de seus cidadãos. É possível tanto o cumprimento da pena na Itália quanto a extradição de Zambelli com base em tratados internacionais ratificados pelos dois países. A extradição é o mais provável.

A jurisprudência administrativa e judicial italiana entende que se deve verificar qual é a naturalidade predominante se a pessoa dispuser de duas ou mais. No caso de Zambelli, é evidente que a nacionalidade brasileira é a que predomina. Ela ainda é deputada federal. Jamais exerceu atividade profissional na Itália. Por lá, só foi notada em viagens de turismo, e não foram muitas.

Aos olhos de quem domina noções de Direito, Zambelli não passa de uma fugitiva que deixou seu país por terra para escapar do risco de ser identificada em aeroportos, e de um país vizinho, a Argentina, voou para outro, os Estados Unidos, onde permanece em trânsito. Ali, talvez, encontre abrigo temporário ou definitivo, a depender da boa vontade do governo de Donald Trump.

É um triste, mas merecido fim de carreira política para Zambelli. Moraes decretou ontem à noite (4/6) sua prisão preventiva, abriu novo inquérito para apurar sua conduta criminosa, mandou que a Câmara suspenda o pagamento do seu salário, e ordenou ao Banco Central que bloqueie seus ativos, bens e contas bancárias, e às plataformas digitais, que removam suas contas.

Se não renunciar ao mandato, Zambelli será cassada. Agradeça a Deus se não for presa.

