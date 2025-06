Obesidade: 1ª caneta emagrecedora brasileira será lançada em agosto

A farmacêutica EMS anunciou, nessa terça-feira (10/6), que lançará em agosto as primeiras canetas injetáveis contra obesidade e diabetes de fabricação nacional.

O Lirux, indicado para o tratamento de diabetes tipo 2, e o Olire, para obesidade, têm a liraglutida como princípio ativo. Ela é classificada como análoga de GLP-1, hormônio produzido no intestino que regula a glicemia (nível de açúcar no sangue) e as respostas da saciedade.

A liraglutida é o mesmo princípio ativo presente nos medicamentos Saxenda e Victoza, da Novo Nordisk.

O Lirux e o Olire foram aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em dezembro de 2024, com indicação de uso diário. A diferença entre os dois medicamentos está na dosagem. Enquanto a do Lirux (para diabetes tipo 2) é de 1,8 mg, a do Olire (para obesidade) é de 3 mg.

Leia também

Versões nacionais de medicamentos injetáveis para obesidade e diabetes

O início da produção dos medicamentos marca a estreia da empresa brasileira no segmento dos análogos de GLP-1 desenvolvidos inteiramente no país. De acordo com a EMS, as canetas serão vendidas por valores de 10% a 20% menores que os concorrentes.

A expectativa da EMS é fabricar cerca de 200 mil canetas Olire e Lirux até o fim de 2025. No prazo de um ano, o plano é disponibilizar mais de meio milhão de unidades no mercado nacional.

Em comunicado, a farmacêutica destacou que as novas canetas não são classificadas como genéricos. “Diferentemente de um genérico, a liraglutida da EMS foi aprovada pela Anvisa como um novo medicamento de ingrediente ativo já registrado no Brasil, pois é fruto de uma inovação tecnológica exclusiva no país”, afirmou a empresa.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!