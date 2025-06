Objetos ilícitos são apreendidos e plano de fuga é descoberto em presídio de Rio Branco

Uma operação realizada nesta terça-feira (10) revelou indícios de uma possível tentativa de fuga no Complexo Penitenciário de Rio Branco. A ação foi comandada pela Polícia Penal do Acre, com apoio de outras forças de segurança, e integrou a formação prática dos alunos do curso de formação da corporação.

Durante a varredura completa nas celas dos pavilhões, foram encontrados itens proibidos, incluindo um telefone celular, um carregador e duas cordas artesanais feitas de lençóis, conhecidas como “Teresa”, geralmente usadas em fugas. As autoridades acreditam que os objetos poderiam estar ligados a um plano de evasão em andamento.

Segundo a administração da unidade, a operação teve como foco principal identificar falhas na segurança do presídio e reforçar o controle sobre materiais proibidos. Apesar das apreensões, nenhuma arma ou droga foi localizada no local.