Obra do século em Rio Branco: Complexo Viário da Ceará avança e vai implantar 1º BRT da capital

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Obras Públicas (Seop), segue executando o projeto de construção do Complexo Viário na Avenida Ceará, no cruzamento com a Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco. Em entrevista exclusiva ao ContilNet nesta sexta-feira (13), o secretário Ítalo Lopes afirmou que a obra já está na segunda das três fases previstas.

A conclusão do viaduto está prevista para novembro deste ano. O investimento total ultrapassa R$ 22 milhões, sendo mais de R$ 18 milhões oriundos de emenda parlamentar e cerca de R$ 4 milhões como contrapartida do Estado.

A primeira etapa da obra — já finalizada — consistiu na desapropriação de imóveis localizados nas proximidades do local. A segunda fase, iniciada em 12 de maio e ainda em andamento, concentra-se na construção da contenção das quatro alças de acesso ao viaduto.

“Estamos avançando conforme o planejamento. Concluímos a segunda alça neste fim de semana e, na sequência, iniciaremos a terceira. A previsão é que levemos entre 40 e 50 dias para concluir essa etapa, mantendo o cronograma pactuado com a Prefeitura de Rio Branco”, explicou Ítalo.

A terceira e última etapa, considerada a mais importante, envolve a escavação do trecho da Avenida Ceará, o que exigirá a interdição completa da via por um período de três a quatro meses.

“É a fase mais impactante. Precisaremos escavar toda a área da Avenida Ceará, o que demandará o fechamento total da via nesse trecho por alguns meses”, acrescentou o secretário.

Parceria entre governos estadual e federal

O Complexo Viário é fruto de uma parceria entre o governo estadual, via Seop, e o governo federal, por meio da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).

Segundo Ítalo Lopes, após a conclusão do viaduto, um segundo projeto será iniciado, com previsão de execução até 2026.

“Essa obra também contempla a ampliação da faixa de rolamento da via até a Quarta Ponte. Embora a intervenção no viaduto deva ser concluída ainda este ano, essa etapa de ampliação seguirá até o fim de 2026”, afirmou.

Rio Branco terá seu primeiro sistema BRT

Além de melhorar significativamente o fluxo de veículos na região central da capital, o projeto prevê a implementação do primeiro sistema BRT (Bus Rapid Transit) de Rio Branco. A proposta consiste em uma faixa exclusiva para ônibus, com o objetivo de reduzir o tempo de deslocamento e melhorar a eficiência do transporte público.

“O principal benefício do projeto é a redução considerável no tempo de espera e no trajeto do transporte coletivo. Vamos implementar uma faixa exclusiva para ônibus, conhecida como BRT, que permitirá maior fluidez ao tráfego. É uma mudança que prioriza o transporte público, mas também trará ganhos para motociclistas e motoristas em geral”, destacou Ítalo.