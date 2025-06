Obras da passarela no Rio Amônia avançam e fundação do primeiro pilar é concluída

As obras da passarela sobre o Rio Amônia, em Marechal Thaumaturgo, seguem em ritmo firme. Nesta segunda-feira (23), o governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), concluiu a cravação e a concretagem do bloco de fundação do pilar principal 01 da estrutura. A próxima etapa já começou, com a cravação do bloco de fundação do pilar intermediário 02.

A fundação é considerada uma das fases mais cruciais da obra, pois é responsável por garantir a sustentação e estabilidade da passarela. Os trabalhos contam com o uso de retroescavadeiras e bate-estaca, equipamento necessário para a instalação de estacas metálicas no solo.

“Estamos focados em cada etapa da obra, que representa mais dignidade e segurança para o povo de Marechal Thaumaturgo. A fundação é a base de tudo, e esse avanço mostra o compromisso do Deracre em garantir qualidade e estrutura duradoura”, declarou a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

Com investimento de R$ 5 milhões, viabilizados por emenda parlamentar do senador Márcio Bittar em convênio com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR), a execução está a cargo do Consórcio Negreiros, Vida e Imperial e emprega atualmente 15 trabalhadores.

A passarela vai proporcionar travessia segura durante todo o ano, beneficiando os moradores que hoje dependem de embarcações para cruzar o rio e acessar serviços essenciais como o aeródromo, escolas e unidades de saúde.

✍️ Reformulado por ContilNet com informações da Agência de Notícias do Acre.