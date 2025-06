Obras da Variante e Ponte da Sibéria entram em contagem regressiva para entrega

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), segue avançando nas obras da Operação Verão 2025 em Xapuri, com destaque para a pavimentação da Estrada da Variante (AC-380) e a construção da nova Ponte da Sibéria.

Nesta terça-feira, 3, a presidente do Deracre, Sula Ximenes, vistoriou as obras da Estrada da Variante, que já atingiram 70% de execução. A rodovia, que liga o entroncamento à BR-317, tem previsão de entrega para julho deste ano. Nos trechos, estão sendo realizados serviços de aterro compactado, sub-base e base, conforme a necessidade de cada segmento.

“Essa obra é um sonho antigo para os produtores rurais da região, e estamos empenhados em garantir o acesso e fortalecer a economia local”, afirmou Sula.

A pavimentação da rodovia, com 17,5 km, conta com investimento de R$ 26 milhões, viabilizados por emenda parlamentar do senador Márcio Bittar. A obra é uma das prioridades da gestão do governador Gladson Camelí, que aposta em projetos estruturantes para impulsionar o desenvolvimento regional.

Outro destaque da Operação Verão 2025 é a construção da nova Ponte da Sibéria, também em Xapuri. A obra já alcançou 85% de avanço e está na fase de superestrutura, com a concretagem das aduelas das lajes. Cerca de 70 trabalhadores estão mobilizados no local.

“Atendendo a uma determinação do governador, seguimos firmes na construção da Ponte da Sibéria. Já alcançamos 85% da obra e continuamos trabalhando para entregar no prazo”, destacou Sula.

Com investimento total superior a R$ 40 milhões — sendo R$ 15 milhões provenientes de recursos próprios do governo estadual e R$ 25 milhões de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar —, a ponte terá um vão total de 363 metros. A previsão de entrega é para setembro.

A Ponte da Sibéria ligará a Comunidade da Sibéria, uma das maiores de Xapuri, ao Primeiro Distrito da cidade, realizando um sonho antigo dos moradores. A comunidade, que abriga a Reserva Extrativista Chico Mendes (Resex), concentra cerca de 20 mil pessoas, o que representa mais de 42% da população do município.

A localidade reúne fazendas, um assentamento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), plantações de castanha, borracha, mandioca e milho. Criado em 1970, o bairro surgiu como acampamento de seringueiros que deixavam a floresta para tratar de negócios na cidade.