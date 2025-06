Obras do novo anexo da Escola Limoeiro no Bujari são vistoriadas por governo e órgãos de controle

Em uma ação conjunta que reforça o compromisso com a educação em regiões de difícil acesso, representantes do Governo do Acre e de órgãos de controle realizaram, nesta segunda-feira (16), uma vistoria nas obras do novo anexo da Escola Estadual Rural Limoeiro, localizada no Ramal Espinhara, em Bujari.

A comitiva foi liderada pelo secretário de Educação, Aberson Carvalho, e contou com a presença da presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC), conselheira Dulcinéia Benício; do superintendente do Tribunal de Contas da União (TCU) no Acre, Vinícius Passos; do secretário adjunto da SEE, Reginaldo Prattes; e da conselheira do TCE, Naluh Gouveia.Durante a visita, além do canteiro de obras, o grupo percorreu o antigo espaço onde funcionava o anexo, as dependências da escola-sede e ainda a Escola Nova Vida, também situada na região.

Aberson Carvalho destacou o empenho do Estado em garantir ensino de qualidade em comunidades mais distantes. “Estamos aqui para enfrentar os obstáculos e assegurar o direito à educação, mesmo nos locais de acesso mais complexo. Atualmente, 52 escolas em todo o Acre estão recebendo algum tipo de intervenção para manutenção ou revitalização”, disse. O gestor afirmou ainda que a equipe técnica já trabalha para atender às recomendações feitas durante a vistoria. “Nossa meta é colocar o novo anexo em funcionamento o quanto antes. Estamos adotando um modelo de construção mais duradouro, voltado às necessidades das escolas rurais e indígenas”, explicou

Para a conselheira Dulcinéia Benício, a iniciativa representa mais do que um ato de fiscalização. “Viemos prestar nosso apoio aos estudantes e colaborar para que possamos oferecer melhores condições de ensino e mais dignidade a quem vive na zona rural, onde os desafios são grandes”, ressaltou.

A rotina dos estudantes da região revela as dificuldades enfrentadas no dia a dia. O aluno Liedson da Silva Moura, do 8º ano, relatou: “Acordo às 4h da manhã e venho de barco. Moro na Fazenda Aliança, no Rio Antimary, e o transporte é da própria secretaria. Gosto de estudar porque aqui tem merenda, almoço, tudo que a gente precisa”.

A professora Clemilda Cavalcante, que atua em uma turma multisseriada da escola-sede, também compartilhou sua experiência. “Ensinar na Amazônia tem suas dificuldades, mas há um prazer enorme em contribuir. Contamos com apoio do governo em itens como merenda, fardamento e kits escolares, o que já nos dá um suporte importante”, disse.

O novo anexo deve ser entregue nos próximos dias, como parte do esforço coletivo para fortalecer a rede pública de ensino no interior do estado.