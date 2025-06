OCA de Brasileia completa 2 anos com mais de 79 mil atendimentos e quase 100% de aprovação

Inaugurada em 22 de junho de 2023, a Organização em Centros de Atendimento (OCA) de Brasileia está comemorando dois anos de funcionamento com números expressivos e quase unanimidade na aprovação da população. Ao todo, foram mais de 79 mil atendimentos realizados, o que confirma a importância da unidade para os moradores do Alto Acre.

Somente em 2025, foram registrados 18.571 atendimentos, com uma média mensal de 3.714 pessoas atendidas. A OCA de Brasileia tem se tornado símbolo de cidadania, agilidade e respeito ao tempo do cidadão.

“Esses dois anos refletem um trabalho coletivo. Nosso compromisso é com o cidadão, sua dignidade e seu tempo. Isso só é possível com o apoio constante do governador Gladson Cameli”, destacou a diretora da OCA, Francisca Brito.

Atendimento completo em um só lugar

A unidade funciona com o suporte de 11 órgãos parceiros, como o Instituto de Identificação, Receita Federal, Procon, Prefeitura de Brasileia, Sine, Saneacre, Sefaz, Ageac, Dire e Iapen. A presença integrada desses serviços evita que a população precise se deslocar até a capital para resolver questões básicas.

Segundo o secretário de Administração do Acre, Paulo Roberto Correia, o projeto é parte de uma estratégia maior de descentralização:

“A OCA de Brasileia é uma conquista para o interior. O padrão de atendimento é o mesmo da capital, e o índice de aprovação de 99,8% em 2024 mostra que estamos no caminho certo”, pontuou.

Ações que vão além do balcão

Além dos atendimentos, a OCA também promove ações sociais e de saúde, como rodas de conversa, campanhas do Setembro Amarelo e Outubro Rosa, e capacitações para os servidores com temas como atendimento humanizado, escuta ativa e linguagem simples.

Moradores como Roberto Ribeiro, que vive há mais de 40 anos em Brasileia, reconhecem a transformação:

“Antes a gente precisava ir até Rio Branco pra resolver as coisas. Agora é tudo aqui, rápido e com respeito. Mudou nossa vida”, afirmou.

Festa junina e gratidão popular

Para celebrar os dois anos de operação, a OCA promoveu um evento junino com comidas típicas, decoração temática, música e lembrancinhas. A comemoração reforçou o vínculo da central com a comunidade local.

A moradora Darci de Freitas elogiou a surpresa:

“Fiquei encantada com a festa. O atendimento na OCA é um presente pra gente. Sempre sou muito bem atendida aqui”, contou.

A OCA de Brasileia se consolida como exemplo de política pública de qualidade no Acre, unindo praticidade, acolhimento e cidadania em um só espaço.

