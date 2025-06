OCDE: economia global desacelera e cresce 0,8% no 1ºtrimestre

A economia mundial registrou uma leve desaceleração no primeiro trimestre deste ano, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira (11/6) pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Segundo os números da entidade, o Produto Interno Bruto (PIB) global do G20 (grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana) avançou 0,8% nos três primeiros meses de 2025, na comparação com o trimestre anterior.

Os dados preliminares do relatório divulgado pela OCDE indicam uma leve desaceleração da economia global, que havia se expandido 0,9% no quarto trimestre do ano passado.

Leia também

Estados Unidos e China

De acordo com a OCDE, o PIB dos Estados Unidos no período entre janeiro e março deste ano teve uma contração de 0,1%, após alta de 0,6% nos três meses imediatamente anteriores.

Segunda maior economia do mundo, a China cresceu 1,2% no primeiro trimestre, ante 1,6% do trimestre anterior.

Brasil e outras economias

O PIB do Brasil, por outro lado, teve uma expansão de 1,4%, depois de avançar 0,6% no último trimestre de 2024.

Entre os países do G20 que registraram as desacelerações mais acentuadas de sua economia, estão a Turquia (de 1,7% para 1%) e o Japão ( de 0,6% para 0%).

Em relação ao mesmo período do ano passado, segundo a OCDE, o PIB global cresceu 3,4% no primeiro trimestre, mesmo resultado de 2024.