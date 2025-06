Oficialmente casados! Gio Lancellotti e Gabriel falam sobre cerimônia no Cristo Redentor

Aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, Giovanna Lancellotti e Gabriel David oficializaram a união neste sábado (21/6). Esta foi a primeira de duas celebrações programadas pelo casal. A segunda acontecerá no próximo fim de semana, em 28/6, em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. No cartão postal da “Cidade Maravilhosa”, os noivos trocaram alianças e falaram da noite especial.

“Esse é um momento muito aguardado por nós. Estamos muito felizes. Essa celebração é sobre o encontro do nosso amor. É sobre a nossa história e sobre o nosso desejo de caminharmos juntos. E é ainda mais especial por ter o testemunho de pessoas importantes para as nossas vidas, pessoas que amamos e que vibram e torcem por nós”, disse a atriz.

Giovanna Lancellotti e Gabriel David oficializaram a união aos pés do Cristo Redentor, no RJ Crédito: Aka Vitão Crédito: André Nicolau

O companheiro da artista, que é presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), comentou a escolha da locação: “Quis que esse momento fosse só nosso, da família, cercado de amor e fé. Casar aos pés do Cristo foi um jeito de agradecer e começar essa nova fase com o coração em paz”.

No casamento, Giovanna usou um vestido da britânica Vivienne Westwood (as provas do look foram realizadas em Londres). Já Gabriel escolheu um terno off-white feito pelo brasileiro Alexandre Herchcovitch. Entre os convidados famosos presentes na celebração, estavam Fernanda Paes Leme, Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Pedro Scooby e Cintia Dicker.