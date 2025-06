Oito apostas no Acre acertam quadra da Mega-Sena e juntas levam mais de R$ 27 mil

O sorteio da Mega-Sena realizado neste sábado (14), não teve nenhum acerto nas seis dezenas com prêmio que valia R$ 99 milhões, mas no Acre, oito sortudos marcaram quatro pontos e levaram juntos mais de R$ 27 mil.

As apostas foram realizadas nos municípios de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Sena Madureira. O concurso ocorreu em São Paulo, com transmissão ao vivo nas redes da Caixa

Os número sorteados foram 09 – 31 – 32 – 40 – 45 – 55. Sem ganhadores nas seis dezenas, a estimativa do próximo sorteio é de R$ 110 milhões.

Para concorrer a Mega-Sena, o apostador deve marcar de 6 a 15 números dentre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais dezenas escolhidas, maior o valor da aposta e as chances de ganhar.