Olimpíada Escolar de Educação Financeira oferece prêmios a alunos, professores e escolas em Rio Branco

Estão abertas as inscrições para a 1ª edição das Olimpíadas Escolares de Educação Financeira em Rio Branco. A iniciativa é promovida pelo movimento Cidadania Empreendedora, em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e a Associação Comercial do Acre (Acisa), e promete premiar alunos, professores e escolas com um total de R$ 280 mil, distribuídos em aplicações financeiras.

A competição é voltada para estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. Ao todo, poderão participar dez instituições de ensino da capital acreana, sendo cinco da rede pública e cinco da rede privada. A seleção será feita por ordem de envio dos formulários, e somente as cinco primeiras escolas de cada rede que concluírem corretamente o processo de inscrição serão habilitadas. A confirmação será comunicada pela equipe organizadora.

Com o objetivo de fomentar a educação financeira entre os jovens, a olimpíada busca preparar os estudantes para os desafios da vida adulta e contribuir com a redução do endividamento, um problema que afeta cerca de 80% dos brasileiros. Os conteúdos serão trabalhados por meio de uma metodologia estruturada, abordando temas como finanças pessoais e empreendedorismo.

A premiação contempla os três melhores colocados de cada série: R$ 30 mil para o primeiro lugar, R$ 20 mil para o segundo e R$ 10 mil para o terceiro, todos em aplicações financeiras. Além disso, os professores responsáveis pelos estudantes premiados receberão R$ 10 mil cada, e as escolas destaque ganharão troféus em reconhecimento ao desempenho alcançado.

Escolas interessadas devem preencher e enviar o formulário de inscrição até a data limite estipulada pela organização. Após o fim do prazo, será divulgada a lista com as instituições habilitadas a participar. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (68) 98111-4810, com Cláudio, e (68) 99961-6825, com Emerson.