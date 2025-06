Olimpíadas de Educação Financeira é lançada com prêmios de R$ 280 mil no Acre

Com o objetivo de combater o endividamento e incentivar, desde cedo, a educação financeira entre os jovens, a Confederação de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Branco e a Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) lançaram, nesta quinta-feira (20), a primeira edição das Olimpíadas Escolares de Educação Financeira, por meio do movimento Cidadania Empreendedora. O evento de lançamento ocorreu no auditório da Acisa, na Avenida Ceará.

A iniciativa é voltada a alunos do 6º ao 9º ano de escolas públicas e privadas. No total, dez instituições poderão participar — cinco públicas e cinco privadas —, com um público estimado de 2.400 estudantes. Os prêmios somam R$ 280 mil em aplicações financeiras.

Os primeiros colocados de cada série receberão R$ 30 mil; os segundos, R$ 20 mil; e os terceiros, R$ 10 mil. Professores responsáveis pelos alunos vencedores também serão contemplados, com prêmios de R$ 10 mil cada.

As inscrições começam às 8h do dia 23, pelo site www.cidadaniaempreendedora.com.br. O critério de seleção será a ordem de envio dos formulários, e apenas as dez primeiras escolas inscritas garantirão participação.

De acordo com Marcelo Moura, presidente da CDL Rio Branco, o projeto busca promover uma mudança de comportamento financeiro a longo prazo, utilizando as crianças como vetores de transformação.

“A ideia é que a próxima geração cresça com hábitos saudáveis em relação ao dinheiro, enfrentando com mais preparo o problema do superendividamento, que hoje atinge cerca de 80% das famílias brasileiras”, afirmou.

Durante o evento, o prefeito em exercício de Rio Branco, Alysson Bestene, destacou a importância da iniciativa e o compromisso da gestão com o fortalecimento da educação.

“Parabenizo todo o movimento da Cidadania Empreendedora e esse projeto das Olimpíadas de Educação Financeira. Levar esse projeto para as escolas, principalmente para as nossas crianças, é fundamental, pois elas têm o poder de influenciar seus pais. A sociedade passa por dificuldades de endividamento, inclusive por questões relacionadas a jogos. Através da educação, temos uma ferramenta transformadora para formar uma sociedade mais justa”, declarou.

Bestene também reforçou o apoio da prefeitura:

“A Prefeitura de Rio Branco é parceira em projetos como esse. Nossa rede educacional está de portas abertas para construir esse projeto dentro das escolas, para que a gente transforme nossa cidade, nosso estado e nosso país.”

As escolas participantes receberão cartilhas didáticas elaboradas pela equipe do movimento, com material específico para cada série. Esse conteúdo servirá de base tanto para as aulas, que serão ministradas entre agosto e setembro, quanto para as provas aplicadas em outubro.

A primeira fase das Olimpíadas será no dia 1º de outubro, com uma prova de 15 questões de múltipla escolha. A segunda etapa, marcada para o dia 29 de outubro, contará com 20 questões. Poderão avançar para a fase final os estudantes que obtiverem 80% ou mais de acertos na primeira fase ou que estejam entre os 20% melhores colocados.

Durante o lançamento, a psicóloga e psicanalista Márcia Tolotti, especialista em projetos de educação financeira, ministrou uma palestra sobre a relação entre emoção e finanças na infância.

“A palestra é sobre mente rica, o processo de educação financeira para crianças, a transformação que a gente faz. O projeto Cidadania Empreendedora e as Olimpíadas Financeiras carregam um pouco da minha fundamentação teórica, que é trabalhar as emoções junto com as questões financeiras, com as escolhas, e mostrar para as crianças que elas podem ter uma alternativa diferente da realidade familiar, fazendo escolhas mais racionais e menos emocionais”, explicou.

Segundo Márcia, o projeto contribui para transformar o padrão de consumo das novas gerações:

“É um projeto genial, que vai fazer com que uma geração possa transformar o consumismo em consumo consciente. Por isso, é importante que a sociedade se engaje, que apoie essa iniciativa, principalmente por meio das escolas, que são sempre grandes parceiras. Rio Branco e o Acre devem se orgulhar dessa proposta”, concluiu.

Mais informações sobre o edital e o regulamento estão disponíveis no site www.cidadaniaempreendedora.com.br.