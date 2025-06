Onde baixar jogos leves no PC? Veja 5 melhores sites para download

A clássica loja de jogos antigos Good Old Games (GOG Galaxy) criada pelo estúdio polonês CD Projekt Red de The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077 é uma ótima opção para encontrar games para PCs mais fracos. Existem alguns jogos atuais com altos requisitos como Kingdom Come: Deliverance 2 ou God of War, mas o GOG tem como foco jogos antigos, os quais compõem a maior parte de seu acervo. O GOG não possui mais suporte ao idioma brasileiro, mas exibe preços em Reais e tem formas de pagamento nacional. A loja é acessível por este link (https://www.gog.com/en/games).