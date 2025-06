ONU recomenda fim de escolas cívico-militares no Brasil após denúncia do PSOL

O Comitê de Direito das Crianças da Organização das Nações Unidas (ONU) recomendou que o Brasil encerre e proíba a militarização de escolas públicas em todos os estados e municípios. A orientação foi enviada ao governo brasileiro como parte de um relatório que avalia políticas públicas voltadas à infância e adolescência.

A recomendação foi motivada por uma denúncia encaminhada por parlamentares do PSOL — a deputada federal Luciene Cavalcante, o deputado estadual Carlos Giannazi e o vereador Celso Giannazi —, que questionam a ampliação das escolas cívico-militares em São Paulo, sob a gestão do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

No documento, o comitê da ONU expressa preocupação com a violência sofrida por crianças e adolescentes no Brasil, atribuindo parte do problema ao que chama de “discriminação racial estrutural”. O grupo também critica a atuação de forças de segurança durante operações policiais, citando casos de desaparecimentos e assassinatos de menores de idade.

Além do fim das escolas militarizadas, a ONU cobra que o país adote medidas concretas contra a letalidade policial, como o combate ao racismo institucional nas corporações e a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais por agentes de segurança.

O governo federal ainda não se manifestou oficialmente sobre as recomendações.