Operação da PF flagra quadrilha com mais de 2 toneladas de carne e pescado ilegal em área protegida

A Polícia Federal e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) deflagraram no último sábado (31), a Operação Arama, com o objetivo de combater crimes ambientais na Floresta Nacional Mapiá-Inauiní, no Estado do Amazonas. A ação resultou na prisão em flagrante de seis indivíduos envolvidos com caça e pesca predatória em área de proteção federal.

Durante a operação, foram apreendidos aproximadamente 1.200 quilos de pescado e 1.000 quilos de carne de caça, além de dez tracajás vivos — espécie nativa da região amazônica. Também foram confiscados diversos materiais usados nas práticas ilegais, incluindo embarcações, motosserras, armadilhas de pesca, armas de fogo e mantimentos.

A ofensiva foi realizada em apoio à fiscalização ambiental promovida pelo ICMBio e integra um esforço contínuo para reprimir delitos contra a fauna e a flora da Amazônia, especialmente em unidades de conservação federais.

Os suspeitos detidos foram levados à sede da Polícia Federal e poderão responder por diversos crimes ambientais, entre eles: pesca e caça ilegais em unidade de conservação, transporte de espécies silvestres sem autorização, porte ilegal de arma de fogo e uso de apetrechos de caça em área protegida. Outras infrações ainda poderão ser apuradas ao longo das investigações.

Segundo a Polícia Federal, a Operação Arama reforça o compromisso das instituições com a proteção do meio ambiente e com o enfrentamento a atividades criminosas que colocam em risco os recursos naturais da região amazônica.