Operação interdita academias irregulares no Acre por falta de profissionais habilitados

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria de Justiça Cível de Sena Madureira, realizou uma ação de fiscalização em academias do município em parceria com o Conselho Regional de Educação Física da 8ª Região (CREF8), que abrange os estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima. O objetivo foi combater o exercício ilegal da profissão de Educação Física e garantir a qualidade dos serviços prestados à população.

Durante a operação, seis estabelecimentos foram vistoriados. Em dois deles, as atividades foram suspensas por não apresentarem registro junto ao Conselho e por funcionarem sem a supervisão de profissionais habilitados na área. A ação contou com a presença do promotor de Justiça Júlio César de Medeiros e de fiscais do CREF8.

O presidente do Conselho, Johnson Furtado, destacou a importância da parceria com o MP para fortalecer o trabalho de fiscalização. Segundo ele, garantir que apenas profissionais legalmente habilitados atuem no setor é uma forma de proteger a sociedade e valorizar a profissão. “Essa união de esforços é fundamental para assegurar que os serviços prestados sejam éticos, seguros e respaldados pela formação técnica exigida por lei”, afirmou.

Para o promotor Júlio César de Medeiros, as fiscalizações devem ocorrer de forma contínua e em outros municípios acreanos. Ele ressaltou a importância da atuação dos profissionais de Educação Física na promoção da saúde e o papel da lei federal que exige formação superior para o exercício da profissão. “O personal trainer, com seu conhecimento técnico e empatia, pode transformar vidas. Por isso, o cumprimento da legislação é essencial”, destacou.

Desde a instauração do procedimento pelo MP, o número de denúncias de irregularidades encaminhadas ao Conselho aumentou, assim como a procura pelo registro profissional e o ingresso de estudantes em cursos de bacharelado em Educação Física.