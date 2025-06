Operação Saturação Total reforça combate ao crime organizado em Cruzeiro do Sul

A Polícia Militar do Acre, por meio do 6º Batalhão, realizou no último sábado (14) a Operação Saturação Total em Cruzeiro do Sul. A ação mobilizou diversas unidades da PM com foco na repressão às organizações criminosas e no reforço da sensação de segurança para a população.

De acordo com o capitão Thales Campos, que participou da operação, a mobilização foi baseada em dados da análise criminal e inteligência policial, que identificaram os bairros com maior presença de atividades criminosas. A partir disso, foram feitas incursões estratégicas nas áreas de maior vulnerabilidade.

“A operação teve como principal objetivo o enfrentamento às organizações criminosas. Atuamos nos bairros com maior incidência, com apoio da Companhia de Policiamento Especializado, RPs e equipes de atendimento de ocorrências, trazendo maior percepção de segurança à população do Vale do Juruá”, destacou o capitão.

A ação contou com a participação de unidades especializadas como Rotam, Canil, Giro e GOE, além das Radiopatrulhas (RPs) que reforçaram o atendimento de ocorrências durante o final de semana.

A Companhia de Policiamento Especializado tem papel fundamental nesse tipo de operação, atuando diretamente nos pontos mais críticos da cidade e em ocorrências de maior gravidade. “Trabalhamos de forma mais incisiva no combate ao crime organizado, direcionando o policiamento com base em dados e inteligência, o que permite uma atuação mais efetiva contra os ilícitos”, explicou Thales Campos.

A Polícia Militar informou que operações como a Saturação Total continuarão sendo realizadas como parte do planejamento estratégico do 6º Batalhão no combate à criminalidade na região.

“A supressão continua. Essa é apenas uma de várias ações que estão sendo realizadas para garantir paz e segurança para a população”, finalizou o capitão.