Operação Verão 2025: Deracre prevê recuperação de 1.200 km em ramais no estado

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) apresentou nesta sexta-feira (6) ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC) o plano da Operação Verão 2025, que prevê a recuperação de 1.200 quilômetros de ramais em diversas regiões do estado. A novidade este ano é que 280 km adicionais foram abertos à indicação popular, permitindo que associações, sindicatos e moradores da zona rural apontem os trechos mais urgentes a serem atendidos.

O anúncio foi feito durante uma reunião promovida pelo TCE-AC na sede do órgão, que reuniu lideranças rurais da Estrada Transacreana, representantes de sindicatos, vereadores de Rio Branco e autoridades estaduais. A presidente do Deracre, Sula Ximenes, conduziu a apresentação e destacou o caráter participativo da iniciativa. “Queremos que cada quilômetro recuperado represente mais acesso à saúde, educação e mercados. A escuta ativa da população é essencial para que as obras tenham real impacto social”, afirmou.

O plano da Operação Verão 2025 tem como foco a recuperação de trechos considerados críticos das estradas vicinais, que são fundamentais para a mobilidade e o escoamento da produção rural no Acre. A abertura para sugestões populares busca fortalecer o vínculo entre poder público e comunidades locais, além de aumentar a transparência na definição das prioridades.

A conselheira-presidente do TCE, Dulce Benício, elogiou a iniciativa e ressaltou a importância da cooperação institucional. “O controle externo ganha força quando atua como ponte entre o governo e a sociedade. Ao ouvir as demandas diretamente da população e alinhar ações de forma transparente, contribuímos para políticas públicas mais eficientes e ajustadas à realidade”, pontuou.