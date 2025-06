Operação Vértice leva policiamento reforçado à parte alta de Rio Branco

A Polícia Militar do Acre (PMAC) realizou, neste sábado (14), a Operação Vértice nos bairros da parte alta de Rio Branco, com foco em patrulhamento ostensivo e abordagens estratégicas. A ação contou com a participação de 21 policiais militares, incluindo alunos do Curso de Habilitação a Oficial Administrativo (CHOA) 2025, que colocaram em prática os conhecimentos adquiridos na disciplina de técnicas de comando de patrulha. A operação envolveu policiamento a pé em escolas, comércios e unidades de saúde, além do apoio do Ciopaer no patrulhamento aéreo noturno.

Segundo o tenente Rosenilton Martins, subcoordenador do curso, a operação marca a conclusão de uma etapa fundamental na formação dos futuros oficiais administrativos. “É o momento de aplicar o que foi aprendido em sala, esclarecer dúvidas no campo e fortalecer a preparação dos alunos para o comando de ações reais”, afirmou o oficial. A área escolhida para a ação foi a do 3º Batalhão, que abrange bairros como São Francisco, Tancredo Neves e Vitória.

O aluno Ricardo Leorne destacou a importância da atividade, explicando que o grupo realizou um mapeamento prévio dos pontos mais críticos da região para garantir uma atuação eficaz. Ele ressaltou que, além de cumprir a etapa final do curso, o foco da equipe também esteve em contribuir com a segurança da comunidade, oferecendo um serviço de qualidade durante a operação.