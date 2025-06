Operador morre prensado após escavadeira capotar durante obra na BR-364

Um trabalhador morreu de forma trágica na noite desta quinta-feira (19), após o capotamento de uma escavadeira na BR-364, em um trecho próximo ao km 15, nas imediações da Vila Princesa, zona rural de Porto Velho (RO).

A máquina realizava serviços de recapeamento asfáltico às margens da rodovia quando o acidente ocorreu. De acordo com relatos de outro operário que testemunhou o momento, a escavadeira deslizou e capotou, prensando o operador sob sua estrutura.

Vítima morreu no local

Com o impacto do capotamento, o operador da escavadeira ficou preso sob o equipamento pesado e não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local do acidente. Equipes de resgate foram acionadas imediatamente, mas a vítima já estava sem sinais vitais quando os socorristas chegaram.

A identidade do trabalhador ainda não havia sido oficialmente divulgada até a última atualização desta matéria. As circunstâncias exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

