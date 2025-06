Operário morre após ser atingido por placas de concreto em obra no DF

Um grave acidente de trabalho terminou com um operário morto, na manhã dessa terça-feira (3/6), em um canteiro de obras às margens da DF-140, próximo ao Tororó, em São Sebastião.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) informou que a vítima, identificada apenas pelas iniciais A. G. S. B, 32 anos, foi atingida por duas placas de concreto que haviam despencado de um caminhão guindaste.

Veja imagens do momento do socorro:

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Morte teria decorrido de acidente de trabalho

Divulgação/CBMDF 2 de 3

Divulgação/CBMDF 3 de 3

Divulgação/CBMDF

Ao ser avaliado pelos socorristas, o operário não tinha mais sinais vitais e apresentava lesões incompatíveis com a vida.

Leia também

A área foi isolada, para preservação da cena do acidente, e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi chamada para investigar as causas do ocorrido.

Até a mais recente atualização desta reportagem, não havia detalhes sobre como a situação aconteceu.