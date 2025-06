Opinião: Carol Castro mostra maturidade artística com Clarice de “Garota do Momento”

A novela “Garota do Momento” chega ao fim no dia 27 de junho, coroando a carreira de Carol Castro. Aos 41 anos, a atriz abraçou o papel mais maduro de sua trajetória: Clarice, mãe de duas mulheres adultas interpretadas por Duda Santos (24 anos) e Maisa Silva (23 anos).

Pela primeira vez, Carol viveu uma personagem maternal com tamanha profundidade, e ela entregou tudo. Clarice é uma mulher de fibra que equilibra força e vulnerabilidade de forma autêntica. A artista fugiu dos clichês da “mãe sofredora” ou “mãe perfeita” e construiu uma mulher de carne e osso, cheia de nuances.

Ela dominou as cenas mais potentes da novela das seis, imprimindo emoção e naturalidade nos diálogos. Seja nos conflitos familiares, seja nos momentos de afeto com as filhas, Carol brilhou, mostrando uma maturidade artística que faz com ela seja colocada – pela primeira vez! – na prateleira de uma das melhores atrizes de sua geração.

Essa personagem foi, sem dúvida, um divisor de águas na carreira de Carol Castro, que nunca havia ganhado a chance de mostrar todo o seu potencial. Ao interpretar Clarice, ela mostrou que sabe envelhecer em cena com elegância, força e verdade.