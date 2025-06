Oportunidade! Terreno à venda no Portal Ipê, um dos bairros mais valorizados de Rio Branco

Um terreno com 290 metros quadrados está disponível para venda no Portal Ipê, um dos bairros mais valorizados e seguros de Rio Branco (AC). Localizado em uma área com infraestrutura completa e ruas monitoradas, o lote é totalmente plano e está pronto para receber construção imediata.

O imóvel é ideal para quem deseja investir em conforto, segurança e valorização patrimonial. O Portal Ipê é conhecido pelo perfil residencial de alto padrão e pelo sistema de vigilância permanente, que oferece mais tranquilidade aos moradores.

O valor do terreno é de R$ 140 mil, e os interessados podem obter mais informações pelo telefone (68) 98401-3937.