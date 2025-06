Organizadas do Corinthians divulgam nota sobre invasão: “Revolução”

As torcidas organizadas do Corinthians divulgaram nota, nesta terça-feira (3/6), após a invasão de torcedores ao Parque São Jorge, sede social do time paulista. Segundo as organizadas, o objetivo seria protestar “contra as más administrações que prejudicam o clube”, afirmando que “a revolução corintiana começa agora”.

Veja o momento em que torcedores invadem a sede social do Corinthians:

Além disso, as organizadas exigem mudanças imediatas em relação ao sistema político do clube, incluindo direito ao voto dos sócios do Fiel Torcedor.

Confira a nota conjunta das torcidas organizadas do Corinthians:

“TORCIDAS ORGANIZADAS OCUPAM O PSJ CONTRA AS MÁS ADMINISTRAÇÕES QUE PREJUDICAM O CLUBE E EXIGEM MUDANÇAS IMEDIATAS As torcidas organizadas do Corinthians — Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra —, junto aos associados do clube e demais torcedores corinthianos, estão, neste momento, ocupando o Clube Social, em um ato de resistência contra o sistema político que vem prejudicando o Sport Club Corinthians Paulista há décadas. O protesto ocorre de forma pacífica e exige MUDANÇAS URGENTES e ESTRUTURANTES, para que, de fato, esse cenário não continue a se repetir e a prejudicar ainda mais o SCCP. O Corinthians sangra há anos nas mãos de gestões incompetentes, amadoras, omissas e elitistas, que viraram as costas para quem sustenta esse clube há mais de 114 anos: O POVO! As exigências são claras e inegociáveis:

• FIEL TORCEDOR COM DIREITO A VOTO;

• MUDANÇA IMEDIATA DO ESTATUTO!;

• PUNIÇÃO AOS RESPONSÁVEIS QUE DEIXARAM DÍVIDAS EM SUAS GESTÕES.

Não aceitaremos mais:

• A volta de grupos como Renovação e Transparência, que afundaram o clube em dívidas e escândalos;

• Promessas vazias e o velho coronelismo, que só prejudica a verdadeira democracia corinthiana;

• Um Corinthians sequestrado por famílias, empresários e interesses que não representam a Fiel Torcida Corinthiana;

• Um Conselho omisso e desqualificado, composto por pessoas que se acham no direito de protagonizar o absurdo lastimável que presenciamos no último final de semana.

O CORINTHIANS NÃO TEM DONO E VAMOS FAZER VALER A SUA ESSÊNCIA DO POVO E PARA O POVO!

Não aceitaremos que esse sistema corrompido e claramente ineficaz continue decidindo o futuro de milhões de corinthianos. O Corinthians é do povo, e é o povo que vai resgatá-lo, reconstruí-lo e devolvê-lo para de onde nunca deveria ter saído: SUA TORCIDA! Nossa reivindicação é pela nossa instituição, como sempre foi. Nosso único lado é o Corinthians. Não estamos com lado A ou lado B. Queremos a expulsão de todos os responsáveis que colocaram o SCCP nessa situação lastimável. A REVOLUÇÃO CORINTHIANA COMEÇA AGORA!”.