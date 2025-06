Oruam assume que sonha em gravar com o Justin Bieber e se declara anti-herói

O polêmico Oruam, rapper carioca, é capa da Dazed e chamou atenção pelas declarações concedidas ao veículo britânico. Nesta segunda-feira (2/6), a revista internacional divulgou a edição com o brasileiro, acompanhada de um ensaio fotográfico bastante curioso. Durante o bate-papo, a personalidade do rap revelou com quem deseja fazer uma parceria no mundo da música, além de comentar sobre a chamada “Lei Anti-Oruam”. Um novo projeto de lei que busca impedir que o dinheiro público seja usado para pagar artistas que, em seus shows, promovam o crime organizado ou o uso de drogas.

No decorrer da conversa, Mauro Davi dos Santos Nepomuceno se autointitulou um anti-herói: “Tem um projeto de lei com o meu nome, então sou muito famoso. Eles vão se lembrar de mim para sempre”, declarou o músico. O filho de Marcinho VIP relembrou a primeira vez que subiu ao palco, no lançamento do livro do familiar, reforçando também o apoio materno que recebe: “Escrevi um poema para o meu pai e ele me pediu para recitá-lo. Quando desci do palco, as pessoas começaram a pedir para tirar fotos comigo”.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Oruam – Foto: Dazed/Pedro Napolinário

Oruam – Foto: Dazed/Pedro Napolinário

“Minha mãe me fez ser quem sou hoje e costumava me dizer: ‘Um dia, você também vai ser chefe’. Quando mostrei meus primeiros poemas, ela me disse que eu era muito bom nisso. E quem lia, chorava. Se você provoca esse tipo de reação, isso é arte”, completou o jovem destemido. Os próximos passos de Oruam estão inclinados para emplacar a carreira fora do Brasil: “Quero aprender inglês e lançar música nos Estados Unidos e Reino Unido. Meu sonho é gravar com o Justin Bieber”.

E o cabelo vermelho? Será que existe uma motivação por trás da escolha que chama atenção? Como ele se define no cenário em que atua? A resposta veio na lata: “Não consigo ser artista e ser igual a todo mundo. Preciso ser original, preciso ser marcante. Não consigo descrever esse sentimento. É como se eu tivesse que ser um herói… Na verdade, sou um anti-herói. Pode anotar isso, chefe!”. Ultrapassando milhões de seguidores, é visto como um porta-voz de adolescentes e jovens da comunidade, por sua história de dor e superação.