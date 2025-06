Oruam revela quando o pai, Marcinho VP, será solto

Um trecho de uma live realizada pelo rapper Oruam, filho do traficante Marcinho VP, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (17/6).

Durante a transmissão, o artista foi questionado por seguidores sobre a situação do pai, preso há quase 30 anos por comandar ações da facção Comando Vermelho, e demonstrou entusiasmo ao falar sobre a possível soltura dele.

Falou sobre a expectativa de soltura de Oruam

“Quando meu pai vai ser solto? Em breve, tropa! Meu pai já não deve mais nada, mas a instituição não solta ele. Parece que a mídia fica colocando ele como vilãozão para sempre, mas meu pai mesmo já não deve mais nada. Ele pagou tudo. Ele vai sair em breve, em nome do Senhor Jesus”, declarou o rapper, que tem uma carreira em ascensão no trap nacional.

Quem é Marcinho VP

Márcio dos Santos Nepomuceno, conhecido como Marcinho VP, está preso desde 1996 e cumpre pena por crimes como tráfico de drogas, homicídios e associação criminosa.

Ele foi apontado como um dos chefes do tráfico no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, onde teria ordenado execuções e coordenado ações violentas ligadas à facção criminosa Comando Vermelho.

Atualmente, o traficante cumpre pena em regime fechado em um presídio federal de segurança máxima em Campo Grande (MS). A condenação total foi de 48 anos, seis meses e 20 dias. Segundo informações do jornal O Globo, com base na legislação vigente, a previsão de liberação de Marcinho VP é para o dia 29 de outubro de 2026.