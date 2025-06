Oruam se diz “anti-herói” e sonha com parceria com Justin Bieber

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, mais conhecido como Oruam, concedeu entrevista à revista britânica Dazed e falou de sua relação com a música, a família e com o pai, preso desde 1996. Ele é filho do criminoso Márcio Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado pela polícia como um dos principais líderes da facção Comando Vermelho.

Na publicação britânica, Oruam é chamado de “o artista de hip hop que mais chama a atenção no Brasil atualmente” e apontado como “uma estrela guia para a garotada” do país.

“Sou muito famoso”

Na matéria, Oruam debochou do projeto de lei apelidado de “Anti-Oruam”. O texto, que propõe proibir o financiamento público de shows de artistas que “promovam o crime” em suas músicas, teve origem na Câmara de São Paulo, mas logo ganhou respaldo também em outras capitais brasileiras.

“Tem um projeto de lei com o meu nome, então sou muito famoso. Eles vão se lembrar de mim para sempre”, disse o cantor. “Sou o resultado de tudo o que vi, ouvi e vivi.“Ainda fico nervoso quando subo no palco, mas deixo esse sentimento de lado e o vivo”, refletiu.

A revista enaltece a trajetória musical de Oruam e a capacidade do jovem de “engajar” nas redes. “Oruam impulsionou a música brasileira com seu trap cadenciado e o baile funk acelerado. Longe da empolgação do seu som, ele é um nativo digital experiente, tão habilidoso em agitar a internet quanto qualquer streamer que você possa imaginar”.

Oruam recordou como descobriu seu talento com as palavras na entrevista. “Escrevi um poema para meu pai e ele me disse para recitá-lo no evento de lançamento do livro dele – eu tinha que fazer isso”, lembrou. “Esta foi minha primeira vez em um palco e, quando desci, as pessoas pediram para tirar fotos comigo”

“Preciso ser marcante”

O jovem artista estourou em 2021, em sua primeira música junto com Jhowzin, Raffé e Chefin. O rapper comentou que sempre recebeu apoio da mãe para seguir na carreira artística. “Minha mãe me fez ser quem sou hoje (…) Quando mostrei meus primeiros poemas a ela, ela me disse que eu era muito bom nisso, e todos que os liam acabavam chorando. Se você recebe esse tipo de reação, isso é arte”, disse.

Sempre polêmico, Oruam explicou como lida com a carreira. “Gosto de cantar sobre tristeza. Como artistas, precisamos de chegar a um conceito, e a tristeza é conceptual”, disse. “Não posso ser artista e ser igual a todo mundo. Preciso ser original, preciso ser marcante”, reforçou.

Questionado pela publicação qual seria o artista que ele gostaria de fazer uma parceria musical, Oruam é direto. “Justin Bieber”, afirmou. Ele é direto, também ao se definir como um “anti-herói”. “Não consigo descrever esse sentimento, é como se eu tivesse que ser um herói. Quer dizer… Um anti-herói. Na verdade, eu sou um anti-herói”, disse o rapper.