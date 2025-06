Oruam se pronuncia após subir em ônibus na porta de presídio e causar tumulto

Na tarde desta terça-feira (3/6), Oruam usou as redes sociais para se manifestar após subir no teto de um ônibus e causar tumulto ao chegar na porta da penitenciária Bangu 3, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro, para acompanhar a saída de MC Poze do Rodo da prisão.

“Aí, vocês não querem tumulto na porta do presídio, então vou prender bandido. MC não é bandido. Se prender inocente nós vamos lá na porta do presídio mesmo reivindicar”, disparou o cantor no story do Instagram.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Oruam – Foto: Dazed/Pedro Napolinário

Reprodução / Instagram Oruam – Foto: Dazed/Pedro Napolinário

Oruam opina sobre a treta entre adolescentes Foto/Instagram Oruam sobe em ônibus Reprodução Voltar

Próximo

O músico afirmou que só viu o ônibus para subir e conseguir falar com seus admiradores: “Sabe como é, nós somos artista. Onde a gente chega, todo mundo começa a gritar. Eu cheguei lá e todo mundo começou a me gritar. Eu só vi o ônibus para subir”, disse ele.

Oruam se desculpou pela atitude, mas alfinetou as autoridades: “Até me desculpo, tá ligado, tropa. Mas com todo respeito, se não quer confusão, vai prender bandido. Prender inocente dá nisso aí”, disparou.

Por fim, ele afirmou que sua intenção era dar as boas-vindas ao amigo Poze do Rodo: “Peço desculpa para todo mundo, não quis fazer bagunça, mas nós chegamos lá e o bagulho já virou uma bagunça. Eu fui receber meu amigo. Tive a atitude errada de subir em cima do ônibus, mas a gente tem que se unir assim. E outra, não tem que prender inocente”, finalizou.