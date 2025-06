Os 10 piores jogos de 2025 até agora: bugs, decepções e zero diversão

Metacritic revelou os games mais criticados do ano — e alguns deles são surpresas desastrosas. Veja quais títulos você deve evitar a qualquer custo.

2025 está sendo um ano movimentado para o mundo dos games, com títulos de peso como Clair Obscur: Expedition 33, Blue Prince e Split Fiction conquistando elogios da crítica e do público. Mas nem tudo são flores. Entre lançamentos promissores que viraram desastre e remasters sem alma, alguns jogos simplesmente não entregaram o que prometeram — ou pior, entregaram muito menos.

Segundo o Metacritic, plataforma que reúne avaliações de veículos especializados e calcula uma média chamada Metascore, alguns games beiram o constrangimento. O campeão negativo até agora? MindsEye, com nota 37/100. Abaixo, veja os 10 jogos com as piores avaliações de 2025 (até o momento) — e que provavelmente você deveria passar bem longe.

🎮 Top 10 piores jogos de 2025:

MindsEye [37] – Tiro em terceira pessoa cheio de bugs e falhas narrativas. Disponível para PS5, Xbox Series X|S e PC. Ambulance Life: A Paramedic Simulator [44] – Um simulador médico quebrado e sem direção. Captain Blood [50] – Um jogo perdido no tempo e sem apelo nostálgico. Nintendo Switch 2 Welcome Tour [53] – Um tutorial pago disfarçado de jogo. Neptunia Riders Vs Dogoos [54] – Corrida e coleta sem graça, sem multiplayer e com gameplay repetitiva. Star Wars Episode I: Jedi Power Battles Remaster [56] – Remaster que ressuscita o pior do passado. Death end re;Quest Code Z [57] – RPG com história e sistema confusos que não empolgam. Survival Kids [61] – Game infantil de sobrevivência com desafio inexistente. Big Helmet Heroes [61] – Bugs e câmera desastrosa arruínam o beat’em up. Kaiserpunk [62] – Estratégia promissora que se perde na complexidade exagerada.

💬 A maioria desses jogos sofreu com falta de polimento, problemas técnicos e decisões de design controversas. Mesmo nomes conhecidos como Star Wars e Nintendo não escaparam de críticas severas. MindsEye, por exemplo, foi lançado com a expectativa de ser um épico de ação, mas virou sinônimo de frustração em 2025.

🖋 Com informações de Metacritic, Steam, Nintendo Game Store, IGN, GameSpot, Polygon, Eurogamer, GamesRadar, GameRant e outros.