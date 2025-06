‘Os Caras do Arrocha’: trio sertanejo tem show confirmado na ExpoSena Rural 2025

O prefeito de Sena Madureira, Gerlen Diniz, publicou um vídeo em suas redes sociais neste domingo (15), confirmando mais atrações na ExpoSena Rural 2025. De acordo com o gestor, o trio sertanejo “Os Caras do Arocha” devem se apresentar na edição da feira agropecuária no município.

O evento que reúne rodeios, espaços com expositores de alimentos, bebidas e artesanato, além de oferecer capacitação e troca de experiências entre produtores rurais, deve ocorrer em setembro.

Os “Cara do Arrocha” é formado por um trio musical de artistas renomados de vários sucessos do ritmo sertanejo, como Israel Novaes, Thiago Brava e Gabriel Gava. A união de talentos que reacendeu a paixão pelo arrocha no Brasil já lançaram três álbuns.

O grupo são donos de hits como Depende, Vem Ni Mim Dodge Ram, Vó, Tô Estourado e Sinal Disfarçado, e agora contam com versões repaginadas pela identidade única dos três.

“É isso mesmo, dia 27 de setembro vai ser pura nostalgia na Exposena. E precisamos mandar aquele abraço para o meu prefeito. Esse não é um prefeito, é um pai. Oh Gerlen, estamos chegando”, afirma o grupo.

Em 2024, a ExpoSena ocorreu entre os dias 21 e 25 de setembro, com shows de Marília Tavares e Fernanda Brum, além de um espaço com cerca de 85 expositores.