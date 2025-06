Oswaldo Eustáquio sobre Zambelli: “Conte comigo para denunciar Moraes”

O blogueiro Oswaldo Eustáquio Filho publicou nas redes sociais uma mensagem de boas-vindas para a deputada federal Carla Zambelli (PL), considerada foragida. A parlamentar está condenada e teve a prisão preventiva decretada nessa quarta-feira (4/6) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Oswaldo confirmou a informação de que Zambelli está em solo europeu. “Moraes foi envergonhado na Espanha que negou minha extradição, agora vai comprar briga com Giorgia Meloni. A liberdade do Brasil será de fora para dentro. Bem-vinda, Carla!!! Conte comigo para denunciar Alexandre na Europa”, escreveu no X.

Residente na Espanha, Oswaldo Eustáquio Filho foi peça central na “queda de braço” entre Justiça brasileira e espanhola. O Brasil pedia a extradição do bolsonarista para investigar a suposta participação dele em organização criminosa destinada a atentar contra o Estado Democrático de Direito.

Além disso, o blogueiro divulgou informações sigilosas de agentes da Polícia Federal responsáveis pelas investigações em curso no STF, usando as redes sociais da filha, de 16 anos.

Pela legislação brasileira, as condutas de Eustáquio são configuradas como crimes de obstrução de investigação, incitação ao crime, associação criminosa, corrupção de menores e de divulgação de dados protegidos por sigilo. A Justiça espanhola tinha negado, e o governo recorreu. O recurso, no entanto, foi negado novamente.

Mais cedo nesta quinta-feira (5/6), o comunicador e empresário Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Baptista Figueiredo, confirmou que Zambelli já está na Itália.

“A deputada Carla Zambelli já está bem e em segurança na Itália”, escreveu o bolsonarista no X. Figueiredo ofereceu ajuda à parlamentar enquanto ela esteve nos Estados Unidos.

O Metrópoles entrou em contato com a assessoria da deputada, mas até o momento, não houve retorno. O espaço segue aberto.