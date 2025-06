Otaviano Costa relembra aneurisma e celebra vida um ano após cirurgia

Há exatamente um ano, o apresentador Otaviano Costa foi diagnosticado com um aneurisma da aorta, uma dilatação anormal e localizada na parede da maior artéria do corpo, responsável por conduzir o sangue do coração para o restante do organismo. Hoje, ele relembra como enfrentou esse período difícil e desafiador.

Depois de ter passado por uma delicada cirurgia que deixou uma cicatriz em seu peito, Otaviano consegue falar sobre o assunto e ser grato por ter superado essa fase.

“Foi o dia que descobri que podia morrer. Estou vivendo um ciclo de reflexões e emoções desde a celebração do meu aniversário. Sem nenhum peso, apenas reflexões ótimas, gratidão e leveza. Claro que quando lembro de momentos sensíveis, como o dia que descobri a notícia, é impactante. A vida é um fio mesmo, um degrau para o abismo às vezes, mas passo um momento de muita gratidão”, contou em entrevista ao Gshow.

Estado de saúde atual

Depois da doença, Otaviano revelou que está se cuidando cada vez mais e se dedicando às atividades físicas. “A pleno vapor, sou um cara ativo, jovial, não tenho preguiça, depois do susto do ano passado, sempre gostei de praticar esporte, faço questão de manter isso, gosto de respeitar o que aconteceu comigo. O equilíbrio é a receita do negócio, claro que você presta mais atenção à saúde. Agora já tenho o check-up marcado para apurar o que fiz, fazer a manutenção e também olhar outras coisas do meu corpo. Virou regra inafiançável”, contou.

Toda essa experiência que ele viveu quebrou sua barreira do medo. “Não tenho receio, vivo a vida. Se tiver que acontecer, vai ser mais fácil, não tenho mais esse medo que tive da primeira vez, o sofrimento de uma cirurgia acontece no pós, que é a reabilitação. Não teria medo de fazer uma cirurgia hoje ou amanhã”, explicou o marido de Flávia Alessandra.