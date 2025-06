Pacers eliminam Knicks e voltam às finais da NBA após 25 anos

O Indiana Pacers está de volta às finais da NBA pela primeira vez desde 2000. A equipe será o representante do Leste na decisão da temporada 2024-25 após garantir vitória sobre o New York Knicks por 125 a 108 no jogo 6 das finais de conferência, travado neste sábado (31), na Gainbridge Fieldhouse, em Indianápolis.

Contando com o reforço de sua torcida, o time da casa conseguiu pressionar os Knicks a um jogo repleto de erros, incluindo 17 turnovers que foram convertidos em 34 pontos. Além disso, um segundo tempo de almanaque garantiu o resultado para os Pacers, em especial o terceiro período com parcial de 34 a 23.

