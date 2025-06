Pacers x OKC: saiba onde assistir ao jogo três da final da NBA

Mais uma vez, as duas melhores equipes da NBA vão à quadra nesta quarta-feira (11/6). Agora, invertendo o mando de quadra, o Indiana Pacers recebe a visita do Oklahoma City Thunder, no Gainbridge Fieldhouse, para o crucial jogo 3 da série de Finais da NBA 2025.

Donos da melhor campanha da temporada regular e fazendo excelente pós-temporada, o Thunder chegou com favoritismo, mas viu a alta expectativa cair por terra logo no primeiro jogo. Em contrapartida, no jogo 2, OKC correspondeu a fé da sua torcida e deu um verdadeiro show, empatando a série contra os Pacers.

A partida será transmitida na Bandeirantes, ESPN 2 e na plataforma de streaming Disney+.

