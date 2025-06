Paciente com câncer é resgatada por bombeiros em local de difícil acesso no Acre

Uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre realizou o resgate de uma mulher em estado delicado de saúde na zona rural de Feijó, após ela apresentar agravamento clínico por reações à quimioterapia. A paciente, em tratamento contra o câncer, estava sendo transportada por familiares em uma rede, já que as más condições da estrada impediam a passagem de veículos comuns.

A guarnição do 9º Batalhão foi acionada e enfrentou cerca de 13 quilômetros de um percurso difícil, utilizando um quadriciclo para alcançar a residência da paciente, localizada em um ramal tomado por lama e obstáculos naturais.

Ao chegarem ao local, os bombeiros prestaram os primeiros socorros e conseguiram estabilizar a mulher, que foi posteriormente encaminhada ao hospital para atendimento médico especializado. Segundo a corporação, a operação exigiu preparo físico e técnica dos militares, devido ao terreno desafiador, e foi concluída com êxito.