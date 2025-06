paciente-flagra-residente-se-masturbando-em-exame-no-hospital-de-base

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) investiga o caso de uma mulher de 40 anos que denunciou um médico residente por ter passado as mãos no corpo dela e se masturbado durante um procedimento no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). O episódio foi registrado na terça-feira (3/6).

De acordo com o relato da irmã da paciente, a mulher está internada há cerca de uma semana no hospital para investigar uma suspeita de esclerose múltipla. Na data do procedimento, o residente faria a retirada de um líquido na medula óssea da mulher. O exame teria sido realizado sem a presença de algum outro médico ou profissional da enfermaria.

“Minha irmã estava nua e totalmente vulnerável. Ela relatou que ele colocou a agulha na coluna dela, e pediu para que ela ficasse imóvel, pois poderia ‘perder os movimentos da perna’. No momento em que a agulha estava na coluna dela, ele a alisou e começou a bater punheta”, relatou a irmã da paciente.

Segundo a irmã da vítima, a mulher teria ouvido enquanto o médico se masturbava. “Ela começou a chorar. Depois, ouviu ele tirando a luva e mandou ela se vestir, pois disse teria que realizar novamente o exame mais tarde”, contou.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, a família da paciente denunciou o episódio a um outro profissional do hospital, que chamou a chefe do plantão para investigar. Uma equipe da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam 1) também esteve no hospital para coletar informações sobre o caso.

De acordo com a irmã da paciente, a vítima precisa passar por esse exame para ter o diagnóstico e poder iniciar o tratamento. “Ela está ficando cega do olho direito. Diante de um diagnóstico dessa gravidade, ela está ainda aguardando. Ela também precisa realizar uma ressonância, não sabem nem em que posição na fila de espera ela está. Estou, sim, gritando por dentro, desesperada de ver minha irmã lá”, desabafou.

A família da paciente registrou um boletim de ocorrência na Deam 1 (Asa Sul).

O que diz o Iges-DF

Procurado, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF) não se pronunciou até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto para possíveis manifestações.