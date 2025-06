Paciente renal crônica pede ajuda para tratamento de saúde após diagnóstico de tumores ósseos

A acreana Cleiciane De A. Félix, de 32 anos, moradora do bairro Montanhês, está em campanha solidária para arrecadar recursos destinados ao seu tratamento de saúde. Paciente renal crônica há 13 anos, ela realiza sessões regulares de hemodiálise e recentemente foi diagnosticada com tumores ósseos, incluindo adenoma e lesões nodulares osteolíticas, localizados no crânio e no tórax.

A condição de saúde exige a realização de exames, consultas e avaliações médicas contínuas, além de uma possível cirurgia. Cleiciane enfrenta dificuldades financeiras para custear as despesas médicas e o transporte para os atendimentos. Devido a uma fratura no colo do fêmur, ela não consegue utilizar transporte coletivo e depende exclusivamente de transporte por aplicativo.

“Conto com a ajuda de Deus e de pessoas que possam contribuir. Estou lutando para continuar o tratamento e preciso de apoio neste momento difícil”, afirma Cleiciane.

Doações podem ser feitas via Pix, por meio da chave celular: 68999207986, em nome de Cleiciane De A. Félix.