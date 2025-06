Padre Fábio de Melo tem valor de cachê revelado em meio a polêmica

Envolvido em um polêmico caso com o gerente de uma cafeteria, o padre Fábio de Melo segue realizando shows pelo Brasil. O sacerdote foi convidado para duas apresentações em eventos de São João na Bahia e teve o cachê divulgado pelo Ministério Público (MP) do estado.

De acordo com o Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios do Estado da Bahia (MP-BA), o padre receberá R$ 600 mil por duas apresentações.

Padre Fábio de Melo

Padre Fábio de Melo

Padre Fábio de Melo

A situação ocorreu por conta da “janela imunológica”

O primeiro show ocorre no dia 24 de junho, no município de Quijingue, e o segundo será na cidade de Nordestina. Ele ganhará R$ 300 mil por cada contrato para subir ao palco.

Polêmica entre padre Fábio de Melo e gerente de cafeteria

O padre Fábio de Melo esteve em Joinville (SC) em maio e protagonizou uma pequena confusão com o gerente de uma cafeteria. O famoso contou que foi destratado após contestar o preço de um produto, que teve o valor cobrado diferente do anunciado. Em nota, o estabelecimento informou que o profissional citado no vídeo não faz mais parte do quadro de funcionários.

O religioso afirmou que a postura do ex-gerente foi “grosseira” e disse que “não teria nenhum problema de pagar o preço mais caro”. Ele também ressaltou que não concorda com a demissão. “Acho que ele merecia uma outra chance, caso não tivesse um histórico de reclamações.”

Fábio de Melo confirmou também que Jair José Aguiar da Rosa não falou diretamente com ele. “A única hora que ele se dirigiu a nós foi quando ele falou alto ‘o preço é esse, se não quiser levar, não leva, não posso mudar no meu sistema’.”

O gerente afirmou ter ficado em “estado de choque” após o ocorrido. “Até sábado eu era um simples trabalhador, agora sou a notícia de um país todo. A Havanna Joinville e a Havanna Brasil simplesmente jogaram toda a culpa em cima de mim para proteger o nome da marca”, contou o profissional ao Metrópoles.

Além disso, nas redes sociais, o gerente disse que está com medo de não conseguir um novo trabalho depois da polêmica. “Quero arrumar um trabalho novamente, pois tenho medo de não conseguir mais entrar no mercado de trabalho. Meu nome está em todos os lugares”, disse.

Ele também alega que sofreu ataques na rua e a situação está afetando a família dele: “Minha imagem foi atacada, minha história deturpada e meu nome jogado ao julgamento da internet sem que eu tivesse a chance de falar”.