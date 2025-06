Padre Massimo, Labib, Narciso Mendes e mais: Gladson concede honrarias a nomes importantes do Acre

Durante a cerimônia dos 63 anos de emancipação do Estado do Acre, neste domingo (15), no Calçadão da Gameleira, o governador Gladson Camelí, Grão-Mestre da Ordem da Estrela do Acre, concedeu as maiores honrarias do estado a nomes acreanos históricos e importantes.

Entre os homenageados estão o médico Labib Murad, que recebeu a maior honraria do Estado, a insígnia no Grau de Grã-Cruz da Ordem da Estrela do Acre. Além de médico, ele é ex-vice-governador do estado.

A lista ainda conta com o nomes que foram homenageados que receberam a insígnia no Grau de Grande Oficial da Ordem da Estrela do Acre, conta com o empresário Narcisio Mendes, o padre Massimo Lombardi e Osmir Lima Filho.

Já no grau de Comendador da Ordem da Estrela do Acre, os homenageados foram: Aldenor Araújo e o empresário Ricardo Leite. No grau de Cavaleiro, a lista tem o empresário Adauto Batista (In memoriam), Aluysio Ferreira e o servidor de carreira do estado.

As insígnias são dadas para reconhecer e premiar pessoas físicas que prestaram serviços notáveis ao estado. A insígnia da Ordem é uma estrela de cinco pontas, inspirada na bandeira acreana e distribuída em cinco graus de medalhas: Grã-Cruz, Grande Oficial, Comendador, Oficial e Cavaleiro.

Veja as fotos: