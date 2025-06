Pai de Gusttavo Lima vive sem luxo, mesmo com filho bilionário

Gusttavo Lima é um dos grandes nomes da música brasileira e dono de uma verdadeira fortuna conquistada ao longo da jornada de anos. Atualmente, ele recebe um dos maiores cachês no Brasil e possui um império estimado em cerca de R$ 1 bilhão, segundo o portal O Globo.

Todavia, apesar de todo esse dinheiro, o que ninguém imagina é que seu pai vive em uma situação bem diferente da dele. Vale dizer que, a exposição da vida humilde do pai de Gusttavo Lima foi descoberta após a madrasta do Embaixador, Giovanete Fontes, falar mais a respeito do assunto. Ela também mostra seu dia-a-dia nas redes, que apesar de não ser luxuosa, é repleta de felicidade.

