Pai de jogador do Bragantino publica fotos após alta do filho; confira

Após 96 dias de internação, o jovem jogador Pedro Severino recebeu alta nessa terça-feira (10/6) e deixou a unidade em que estava internado em Ribeirão Preto. Pelas redes sociais o pai do jogador, Lucas Severino, celebrou a volta do filho para casa e compartilhou algumas imagens do retorno.

O pai de Pedro classificou o episódio como um milagre, e agradeceu o apoio de todos que torceram e colaboraram de forma direta na recuperação do rapaz.

“Alguém tem dúvidas que Deus existe? O Pedro é prova que ele existe! Creiam em Deus! Além de fazer milagres, ele coloca pessoas como se fossem anjos, para nos ajudar e encorajar! Todos que oraram, todos que jejuaram, todos que fizeram promessas, todos que se encontraram com Deus, todos que choraram, todos acreditaram, todos sem exceção do hospital Unimed Ribeirão Preto, que incansavelmente não desistiram, mesmo quando o diagnóstico não era favorável, muito obrigado!”, escreveu.

O acidente

Pedro Severino, de 19 anos, sofreu um acidente automobilístico na madrugada do dia 4 de março quando seguia de Ribeirão Preto para Atibaia, no interior de São Paulo, onde está localizado o CT da base do Bragantino. O homem que dirigia o carro admitiu que dormiu no volante no momento do acidente.

Antes de ir para Ribeirão Preto, Severino ficou internado em Americana. Os médicos chegaram a iniciar o protocolo de confirmação de morte encefálica. Contudo, o atacante apresentou melhora, fazendo com que o procedimento fosse interrompido.