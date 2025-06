Pai de Neymar exalta filho: “Odiado no país, mas nunca deixou de amar o Brasil”

Em meio às críticas que Neymar enfrenta no Brasil, o pai do camisa 10 publicou nesta terça-feira (10/6), uma sequência de fotos exaltando os feitos do filho dentro e fora de campo. Com frases marcantes, Neymar Pai saiu em defesa do atacante.

“Seu ídolo é aquele que trai? Não”, inicia o carrossel, antes de listar episódios que mostram a trajetória e o caráter de Neymar. “Meu ídolo mesmo sabendo que ‘merecia’ a Bola de Ouro de 2015, não deixou de demonstrar felicidade e aplaudir o seu amigo”, diz um trecho.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Reprodução/neymarpai Reprodução/neymarpai Reprodução/neymarpai Reprodução/neymarpai Reprodução/neymarpai Voltar

Próximo

Entre os feitos lembrados, estão a conquista do ouro olímpico em 2016, o gesto de carinho com o filho de um jogador da Croácia após a eliminação na Copa do Mundo de 2022. As doações feitas com seu avião particular ao Rio Grande do Sul, e o fato de ser o maior artilheiro da história da Seleção Brasileira.

“Meu ídolo é odiado pelo seu próprio país, mas mesmo assim, ele diz amar o Brasil, amar jogar futebol na Seleção”, afirma Neymar Pai, antes de concluir: “Meu ídolo é um excelente pai”.

A publicação repercutiu nas redes e dividiu opiniões, reacendendo o debate sobre o peso das críticas direcionadas ao atacante e seu papel na história recente da Seleção.