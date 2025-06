Pai do ano! Nattan explica nome “Zuza” para 1º bebê com Rafa e homenagem à avó falecida

O novo papai da área, Nattanzinho, foi uma das atrações da Festa do Peão de Americana 2025, evento agora patrocinado pela cerveja Petra, que ocorreu em São Paulo, na última sexta-feira (6/6). E o titular deste portal, Leo Dias, também esteve por lá e conversou com o famoso. O cantor explicou como foi a escolha do nome do bebê que Rafa Kalimann está esperando, caso seja uma menina.

Visivelmente entusiasmado com a notícia da gravidez compartilhada nos últimos dias, disparou para Leo: “Sou o pai do ano, porra! Antes de você falar, eu falo logo” e mostrou os sapatinhos que estavam no camarim.

“To muito feliz, realizado. É um momento muito mágico. De 1, 2 anos atrás pra cá, eu vim amadurecendo bastante. Deus me preparou justamente pra esse momento. Rafa, mulher especial demais. Início de construir uma família. Estamos muito felizes…só agradecer”, disse ele.

O famoso explicou que foi criado pela mãe e pela avó, a Josefina, conhecida mais como Zuza – nome escolhido caso o bebê do casal seja uma menina. Ela era conhecida por cantar na igreja, local onde ele sempre a deixava com a moto que a mãe tinha.

“Minha vó que me ensinou tudo, a ler, a escrever, ela fez parte da minha vida e com certeza quero homenageá-la se for menina. A Rafa que pediu isso, acredita. Ela tava comigo quando a gente foi enterrar a minha avó há mais ou menos um mês… mas ninguém sabe se é menino ou menina”, explicou ele.

No fim da entrevista, a celebridade anunciou que ainda este ano de 2025 vai abrir um instituto para idosos e crianças em mais uma homenagem para matriarca da família.