Em Rio Branco, pai vende panos de prato nas ruas para custear tratamento do filho com deficiência

Na manhã desta segunda-feira (9), um homem foi flagrado em um semáforo movimentado segurando um cartaz comovente. A imagem, registrada de dentro de um carro, mostra o pai vendendo panos de prato para arrecadar dinheiro destinado ao tratamento de saúde do filho.

No cartaz, ele informa que precisa vender os produtos “para pagar as terapias do meu filho”. A mensagem, escrita em letras grandes e destacadas, acompanha uma foto da criança em uma cadeira de rodas, além de um número de telefone e uma chave Pix para doações. O preço anunciado é de R$ 10 por uma unidade ou R$ 20 por três panos de prato.

A iniciativa do pai busca não apenas arrecadar fundos, mas também sensibilizar a população. “Caso não acredite, ligue, conheça-o e dê a sua ajuda”, diz um trecho do cartaz, apelando à empatia e à solidariedade de quem passa pelo local.

O número de contato disponível é o (69) 99307-1004 e a chave Pix está registrada como 705.950.832-50. Também é informado um número de conta internacional: +57 322 3305824, o que indica possível vínculo com outro país, talvez devido ao tratamento especializado.