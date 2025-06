paiN vence FURIA no clássico brasileiro e avança à semifinal do Major

A paiN Gaming está na semifinal do BLAST.tv Austin Major 2025! A equipe brasileira superou a FURIA em um duelo tenso e eletrizante por 2 a 1 nesta quinta-feira (19/6), garantindo sua primeira participação entre os quatro melhores do campeonato mundial de Counter-Strike.

O confronto começou no mapa Nuke, escolha da paiN, mas foi a FURIA quem dominou. Jogando de CT, os Panteras abriram 8-4 no primeiro half e controlaram o restante da partida, fechando o mapa com vitória por 13-6.

No segundo mapa, Anubis, a paiN reagiu com uma atuação sólida de David “dav1deuS” Tapia Maldonado. A equipe venceu o primeiro half por 8-4 e manteve o ritmo na defesa, garantindo o empate da série com um 13-8.

A decisão ficou para o tradicional Inferno. A FURIA começou melhor, abrindo 6-0, e venceu o primeiro half por 7-5. Mas a paiN virou o jogo na segunda metade, chegou a 12 pontos, viu a FURIA empatar e forçar a prorrogação. No overtime, a paiN foi implacável: venceu todos os rounds e fechou o mapa em 16-12, garantindo a classificação.

ESTATÍSTICAS DA PARTIDA Total Nuke Anubis Inferno

FURIA K/D K/D DIFF ADR KAST Rating 1.0 Yuri “yuurih” Santos 53/44 +9 89.74 81% 1.23 Mareks “YEKINDAR” Gaļinskis 46/49 -3 82.07 75.47% 1.13 Kaike “KSCERATO” Cerato 36/44 -8 76.04 73.31% 1.02 Gabriel “FalleN” Toledo 45/47 -2 66.34 63.14% 0.95 Danil “molodoy” Golubenko 41/42 -1 58.07 73.3% 0.92

paiN K/D K/D DIFF ADR KAST Rating 1.0 Lucas “nqz” Soarez 56/41 +15 78.9 76% 1.19 David “dav1deuS” Tapia Maldonado 49/48 +1 76.5 71.47% 1.11 Franco Manuel “dgt” Garcia Cabrera 50/47 +3 72.14 73.07% 1.07 Rodrigo “biguzera” Bittencourt 35/42 -7 65.64 72.07% 0.98 João “Snowzin” Vinicius 35/45 -10 60.9 66.74% 0.84

Com o resultado, a paiN agora aguarda o vencedor de FaZe x The MongolZ para saber quem enfrentará na semifinal. Já a FURIA se despede do torneio.

Ainda nesta quinta, a MOUZ venceu a Spirit e também avançou para a semifinal. Os confrontos entre NAVI x Vitality e FaZe x The MongolZ estão marcados para esta sexta-feira (20/6). As semifinais acontecem no sábado (21/6) e a grande final será no domingo (22/6), às 16h30 (horário de Brasília). Todas as partidas do mata-mata são disputadas em MD3.

O BLAST.tv Austin Major acontece nos Estados Unidos e conta com premiação total de US$ 1,25 milhão (cerca de R$ 6,95 milhões).

📝 Matéria redigida por ContilNet, com informações do Dust2