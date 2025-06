Palhaço, cruz e saci: decodificando as tatuagens no mundo do crime

Cada vez mais popular na sociedade, as tatuagens, antes alvo de extremo preconceito, ainda podem servir de identificação para criminosos. Para além do palhaço, no universo dos delitos os desenhos são usados como uma espécie de etiqueta que, marcados na pele, revelam segredos obscuros àqueles que entendem do tema.

Para o promotor de Justiça Fernando Pascoal Lupo, do Ministério Público de São Paulo (MPSP), que escreveu um artigo sobre o tema, entender os significados das tatuagens, sobretudo das gravadas na pele de presidiários, pode ser um valioso auxílio à investigação policial, servindo até mesmo para antecipar uma ação criminosa.

Leia também

“Alguns desenhos podem parecer inofensivos devido às suas cores e traços simples e delicados, mas podem esconder motivos e até mesmo confissões bárbaras e cruéis”, analisou.

No mundo do crime, as gravuras revelam fichas criminais extensas, grau de periculosidade, sua especialidade na delinquência e cargo na hierarquia do crime.

“No sistema prisional brasileiro ou de qualquer país os detentos se tatuam para mostrar a facção a qual pertencem, os crimes que cometeram, a trajetória no mundo do crime. As tatuagens não são feitas para enfeitar ninguém, elas revelam quem é o preso, o crime que praticou e o que se deve sentir por eles, seja medo, ódio ou desprezo”. (Subtenente PMDF Assis Araújo: A marca do criminoso, 2010).

Muitas vezes, as tatuagens são feitas dentro do sistema penitenciário. Segundo o promotor, as tatuagens de cadeia são uma forma de comunicação dos presos acerca de assuntos sobre os quais eles não gostam de comentar.

“Apenas quem está integrado a esse meio marginal capta o significado dessas informações. Inúmeras são as tatuagens ligadas ao mundo do crime, muitas das quais contam com diversas variantes, dependendo do tamanho, quantidade ou lugar onde são gravadas”, ensinou.

Confira abaixo um guia com os significados das principais tatuagens gravadas na pele pelos criminosos: