Palmeiras afasta conselheiro após denúncia de assédio contra menores

Conselheiro vitalício do Palmeiras, Celso Bellini foi afastado, nessa segunda-feira (2/6), por decisão do Conselho Deliberativo Alviverde, com 186 votos a favor e nove contra.

Bellini foi denunciado, em setembro do ano passado, por assédio sexual contra menores de idade dentro do clube social. Ele teria abordado um grupo de cinco meninas e dois meninos em um elevador da sede social, dizendo para as garotas “bem que poderiam fazer uma brincadeirinha”. Depoimentos foram colhidos para comprovar a denúncia.

Um inquérito chegou a ser aberto contra Bellini. No entanto, o Ministério Público arquivou o processo no início deste ano, sob o entendimento de que, apesar da conduta imprópria, não configurava crime contra a dignidade sexual, por não ter contato físico contra as vítimas.

Conforme a apuração do clube, o conselheiro foi enquadrado no artigo 33, inciso V do Estatuto do Palmeiras, sobre “usar expressão ou praticar atos, dentro da SEP, que atentem contra o decoro ou produzam dano, abalo ou ofensa moral”. A infração é considerada grave.

No fim do ano passado, Celso Bellini havia sido suspenso por 90 dias do Palmeiras. A presidente do clube, Leila Pereira, determinou, na época, uma sindicância para esclarecer a situação.