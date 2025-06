Palmeiras embarca para a Copa do Mundo de Clubes com 21 atletas. Vídeo

O Palmeiras embarcou, nesta segunda-feira (9/6), para os Estados Unidos. A equipe viaja para disputar a Copa do Mundo de Clubes. O elenco do clube paulista chegará a Carolina do Norte, base de treinamentos do time, no fim da noite.

Assista:

O Verdão embarcou com 21 jogadores. Outros oito atletas ainda se juntarão à equipe (Piquerez, Gustavo Gómez, Benedetti, Emi Martínez, Richard Ríos, Estêvão, Facundo Torres e Luighi).

Quem viaja nesta segunda-feira:

Goleiros: Weverton, Marcelo Lomba e Mateus

Laterais: Giay, Marcos Rocha, Mayke e Vanderlan

Zagueiros: Murilo, Bruno Fuchs, Micael e Naves

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Raphael Veiga, Mauricio, Allan e Felipe Anderson

Atacantes: Paulinho, Flaco López, Thalys e Vitor Roque

Leia também

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

O jogador soma 11 gols e 5 assistências em 32 jogos na temporada

Miguel Schincariol/Getty Images 2 de 4

Cesar Greco/Palmeiras 3 de 4

O Palmeiras é o time brasileiro mais valioso da lista

Alexandre Schneider/FIFA via Getty Images 4 de 4

Miguel Schincariol/Getty Images

A equipe, que estreia no dia 15, às 19h (horário de Brasília), contra o Porto, já faz o primeiro treino nesta terça-feira (10/6). O Palmeiras viaja em um Boeing fretado, com 82 assentos, todos de classe executiva.

Além dos jogadores, o clube também leva equipamentos de rouparia, fisiologia, fisioterapia, remédios de podologia e objetos para a comissão técnica, além de feijão, único item alimentício transportado pelo departamento de nutrição.