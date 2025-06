Palmeiras se dá bem e Fla e Inter se encaram. Veja as oitavas da Libertadores!

E vai ter confronto brasileiro nas oitavas de final da Libertadores! O sorteio realizado na Conmebol definiu que Internacional e Flamengo irão se encarar na próxima fase. As demais equipes brasileiras também tiveram seus confrontos definidos, com Palmeiras se dando bem e um possível confronto entre Botafogo e São Paulo nas quartas de final.

O São Paulo irá encarar o Atlético Nacional, da Colômbia, pelas oitavas, enquanto o Botafogo encara a LDU, do Equador. Caso ambos passem, se enfrentam nas quartas de final, reeditando o confronto na Libertadores do ano passado, que terminou com classificação do Glorioso.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Veja o chaveamento do mata-mata da CONMEBOL Libertadores 2025 / Reprodução Reprodução/xFlamengo Revisão Reprodução/saopaulofc Reprodução/botafogo Reprodução (Fortaleza FC) Reprodução Voltar

Próximo

O Palmeiras se deu e irá enfrentar o Universitario, do Peru, e projeta um possível confronto contra o River Plate, da Argentina, nas quartas de final.

O Fortaleza também pegou um confronto “acessível” e terá o Vélez Sarsfield, da Argentina, nas oitavas.

No entanto, a partida que promete marcar às oitavas da Libertadores é, sem sombra, de dúvidas, a disputa entre Flamengo e Internacional, que reedita às quartas da Libertadores de 2019.

Veja todos os confrontos: